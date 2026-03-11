VIDEO | Referendum sulla giustizia le ragioni del sì e del no a confronto a Carini

A Carini, il Coordinamento imprenditori dell’area di Carini ha organizzato un incontro tra sostenitori del sì e del no sul referendum sulla giustizia. L’iniziativa ha coinvolto le imprese associate, offrendo loro l’opportunità di ascoltare le differenti argomentazioni senza interpretazioni o analisi personali. L’obiettivo è stato fornire informazioni dirette e trasparenti per aiutare le persone a prendere decisioni informate.

