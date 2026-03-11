VIDEO| Grande masso si stacca dalla montagna a Bagnara e rotola fino alla strada di accesso al porto

Questa mattina lungo la strada Marinella a Bagnara, un grande masso si è staccato dalla montagna e ha rotolato fino alla carreggiata, bloccando il passaggio. Il blocco di roccia è caduto improvvisamente, creando un momento di allarme tra gli automobilisti presenti. Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza e le forze dell’ordine per gestire la situazione.

Attimi di apprensione questa mattina lungo la strada Marinella a Bagnara, dove un enorme blocco di roccia si è staccato dalla montagna finendo sulla carreggiata. Il masso si è distaccato dalla parete rocciosa in zona Torre, all’interno dell’ex cava oggi adibita a parcheggio privato per automezzi. Dopo essersi staccato, il blocco ha iniziato a rotolare lungo il pendio fino a raggiungere la strada sottostante, andando a occupare parte della carreggiata che conduce all’accesso del porto. Fortunatamente, al momento del distacco non transitavano veicoli nel punto in cui è finito il masso. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale per effettuare i rilievi e mettere in sicurezza l’area. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

