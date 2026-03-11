Video fake di Serracchiani per il sì al referendum | Lo porterò in Procura
Un video falso attribuito a Serracchiani invita a votare sì al referendum, mentre nel messaggio si spiega come esprimere il voto correttamente, con una X sul sì o cancellando il sì per il no, secondo le istruzioni del partito. La protagonista del video ha annunciato che porterà il materiale in Procura. La comunicazione è rivolta a compagni e compagne, senza ulteriori dettagli o commenti aggiuntivi.
“Care compagne e cari compagni, vi ricordo che per votare sì al referendum bisogna fare una X sul sì, mentre per votare no, come indicato dal partito, bisogna cancellare il sì con una croce”. Così recita una finta Debora Serracchiani ricostruita con l’intelligenza artificiale in un video fake. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
