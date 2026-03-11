Video fake di Serracchiani per il sì al referendum | Lo porterò in Procura

Un video falso attribuito a Serracchiani invita a votare sì al referendum, mentre nel messaggio si spiega come esprimere il voto correttamente, con una X sul sì o cancellando il sì per il no, secondo le istruzioni del partito. La protagonista del video ha annunciato che porterà il materiale in Procura. La comunicazione è rivolta a compagni e compagne, senza ulteriori dettagli o commenti aggiuntivi.