Vibo | M5S sfida la riforma dibattito sul futuro

Nel territorio vibonese, il Movimento 5 Stelle si oppone alla riforma durante il dibattito pubblico che si svolge in vista del referendum del 22 e 23 marzo. La campagna referendaria sta coinvolgendo attivamente cittadini e rappresentanti politici, con incontri e discussioni che si concentrano sui temi principali della consultazione. La discussione si concentra sulle posizioni del movimento e sulle proposte alternative alla riforma.

Nel cuore del territorio vibonese, la campagna referendaria sta assumendo contorni precisi in vista della consultazione del 22 e 23 marzo. Il Movimento 5 Stelle ha deciso di attivare un incontro pubblico a Vibo Valentia per spiegare le ragioni che spingono verso il rifiuto della riforma costituzionale sulla giustizia. L’appuntamento è fissato per venerdì 13 marzo alle ore 17.30 presso la Biblioteca Comunale sita in via J. Palach. La volontà espressa dal Gruppo Territoriale è quella di garantire la massima chiarezza ai cittadini prima dell’accesso alle urne. Il confronto istituzionale tra posizioni opposte. La scelta di organizzare un dibattito aperto con figure di primo piano rivela una strategia comunicativa mirata a superare la semplice opposizione partitica. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vibo: M5S sfida la riforma, dibattito sul futuro Articoli correlati Grassano: allarme per la riforma Nordio, dibattito sul futuroGrassano, un dibattito cruciale sul futuro della giustizia italiana Grassano si prepara a ospitare un dibattito cruciale sul futuro della giustizia... Frosinone, convegno “Riforma della Giustizia: Dibattito sul Referendum”L’Ordine degli Avvocati di Frosinone, di concerto con la Procura della Repubblica e il Tribunale di Frosinone, promuove un incontro pubblico dedicato... Tutto quello che riguarda Vibo M5S sfida la riforma dibattito sul... Discussioni sull' argomento Così muore la cultura: il Museo Capalbi di Vibo diventa terreno di scontro politico tra M5S e Governo; Vibo. Museo Capialbi quasi chiuso, l’attacco dei Cinque Stelle: Si spegne la cultura nei territori. Vibo, il Museo Capialbi resta al buio: il M5S accusa il Governo MeloniApertura ridotta a soli due giorni a settimana: «È l'effetto dei tagli ai precari della cultura». Emendamento di Riccardo Tucci (M5 ... zoom24.it Museo Capialbi di Vibo aperto solo due giorni a settimana, il M5S accusa il governo: «Contratti non rinnovati, così i luoghi della cultura muoiono»Il gruppo consiliare pentastellato denuncia la drastica riduzione delle aperture del museo archeologico cittadino e collega la situazione al mancato rinnovo dei contratti di centinaia di professionist ... ilvibonese.it INCIDENTE SULLA PROVINCIALE TRA PIZZO E VIBO MARINA : GRAVE UN AUTOMOBILISTA DI AMANTEA Scontro tra un autocarro - l'autista è anche amanteano - e un’utilitaria lungo la strada costiera https://www.calabriainchieste.it/2026/03/11/incidente-s - facebook.com facebook