Sul viale Vittoria è stata raccolta una petizione con circa 2000 firme per fermare il piano di ristrutturazione previsto nel 2026. Il progetto prevede carreggiate più strette e semafori sincronizzati, che entreranno in fase sperimentale nell’estate del prossimo anno. La petizione chiede di rivedere i dettagli dell’intervento prima dell’avvio dei lavori.

Il viale della Vittoria si prepara per una trasformazione radicale: carreggiate più strette e nuovi semafori sincronizzati entreranno in fase sperimentale nell’estate del 2026. L’amministrazione comunale ha confermato il piano nonostante le proteste dei comitati di quartiere che hanno raccolto oltre duemila firme contro l’intervento. L’incontro svoltosi lunedì pomeriggio è stato acceso, con i rappresentanti dei commercianti e degli operatori che hanno espresso forti malumori verso la riqualificazione proposta. La giunta non ha mostrato segni di arretrazione, mantenendo ferma la linea sul progetto approvato dalla gara europea. La sperimentazione prevede anche la realizzazione di una nuova ciclovia da disegnare accanto ai parcheggi in linea già esistenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Viale Vittoria: 2000 firme contro il piano 2026

