Viale restyling con sperimentazione | carreggiata ristretta e semafori

Viale della Vittoria sta vivendo un restyling che coinvolge un restringimento della carreggiata e l’installazione di semafori sincronizzati. La sperimentazione, prevista per l’estate, mira a migliorare la circolazione. Le modifiche sono state annunciate e saranno testate nelle prossime settimane. La modifica alla viabilità si concentrerà principalmente su questa arteria nel centro della città.

