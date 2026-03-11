Viale Mameli investita da un' auto mentre attraversa sulle strisce

Nel pomeriggio di mercoledì 11 marzo, in viale Mameli, una donna di circa 70 anni è stata investita da un'auto mentre attraversava sulle strisce pedonali intorno alle 17. L'incidente si è verificato lungo una strada frequentata e nelle vicinanze di un incrocio. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine.

Alcuni presenti hanno subito chiamato il 112 che ha inviato sul posto un'ambulanza della Svs con il medico.