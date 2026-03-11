Viale Francia carcassa di un gatto sotto un albero da tre giorni | Nessuno l' ha ancora rimossa

Da tre giorni, la carcassa di un gatto si trova sotto un albero in viale Francia tra il civico 5 e 7, senza che sia stata ancora rimossa. Nonostante varie segnalazioni alla polizia municipale, che si trova sul posto il martedì durante il mercatino, il corpo dell’animale rimane in quel punto. La situazione resta invariata e la carcassa continua a imputridire.

Da tre giorni, nonostante segnalazioni alla polizia municipale che staziona il martedì per il mercatino, la carcassa di un gatto rimane a imputridire sotto un albero in viale Francia tra il civico 5 e il 7. Il whatsapp della Rap non funziona. A chi dobbiamo rivolgerci per farla rimuovere?.