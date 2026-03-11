viaggio lungo la metro b impianti a singhiozzo nei nodi strategici

La linea B della metropolitana presenta problemi lungo tutto il percorso, in particolare nelle stazioni di Colosseo, Termini e Tiburtina. Le scale mobili spesso sono fuori uso, gli ascensori sono inattivi e alcuni servizi igienici sono chiusi. I disagi sono evidenti durante i viaggi e coinvolgono le principali fermate della linea. La situazione crea difficoltà ai pendolari che ogni giorno utilizzano queste stazioni.

Colosseo, Termini, Tiburtina. Stazioni principali della linea B della metropolitana e tutte presentano dei problemi: scale mobili a singhiozzo, ascensori fermi e bagni non funzionanti. La "blu" è la più vecchia della città dopo la A, collega il quadrante sud con quello nord-est e passa per alcuni dei punti più frequentati della Capitale. Un'infrastruttura fondamentale per la mobilità urbana che, però, fermata dopo fermata mostra tutti i segni del tempo. Il giorno scelto per il viaggio di verifica degli impianti di discesa e di risalita e dei servizi igienici delle fermate è sabato 7 marzo. Si parte dal capolinea Laurentina. Qui le scale mobili funzionano e l'accesso alla stazione è regolare. 🔗 Leggi su Iltempo.it

