Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-03-2026 ore 20 | 25

Alle 20:25 del 11 marzo 2026, Astral Infomobilità ha diffuso un aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio. La redazione ha comunicato le ultime notizie sulla situazione del traffico nella regione, offrendo informazioni aggiornate per gli utenti in transito. Il servizio si rivolge a chi si sposta in queste aree, fornendo dettagli pratici per la mobilità quotidiana.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo sul Raccordo Anulare in carreggiata interna incidente ora in via di risoluzione cause rallentamenti tra le uscite La Rustica e Casilina per il trasporto pubblico permane sospesa la circolazione sulla ferrotramvia termini-centocelle proseguono le operazioni tecniche per il ripristino della linea in alternativa Gli utenti possono utilizzare i bus della linea 105 passiamo ai cantieri nella capitale fino a venerdì 13 marzo via Ardeatina è chiusa al transito veicolare nel tratto di strada compreso tra via della Fotografia e... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

