Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-03-2026 ore 18 | 40

Alle 18:40 del 11 marzo 2026, Astral Infomobilità ha diffuso un aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio. La comunicazione fornisce dettagli sulle condizioni del traffico, eventuali chiusure o restringimenti delle strade e le principali criticità presenti al momento. Il servizio viene trasmesso dalla redazione di Astral Infomobilità, che si occupa di monitorare e comunicare le variazioni sulla viabilità locale.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio abbiamo sulla statale Pontina ancora forti disagi per il veicolo in fiamme file tra Pomezia e Castel Romano verso Roma mentre risolto il sinistro avvenuto su via dei Laghi permangono code all'altezza di Marino In entrambe le direzioni ci spostiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna contattarti qui per traffico intenso tra le uscite Roma Fiumicino Tuscolana interna rallentamenti tra Pisana e Aurelia tra Cassia bis e Salaria e code a tratti tra Nomentana e Appia sul tratto Urbano della A24 Si procede a rilento tra via.