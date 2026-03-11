Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-03-2026 ore 18 | 10

Alle 18:10 di oggi, 11 marzo 2026, Astral infomobilità ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio. La redazione ha fornito un servizio di informazione in tempo reale sulla situazione del traffico, offrendo dettagli sulle condizioni delle strade e eventuali disagi. I messaggi vengono trasmessi attraverso i canali ufficiali, con l’obiettivo di aggiornare gli utenti sulle ultime novità del traffico locale.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio abbiamo sulla statale Pontina causa di un veicolo in fiamme Ci sono code all'altezza di Castel Romano verso Roma segnaliamo un altro incidente su via dei Laghi si sta in fila all'altezza di Marino tra via ferentum via Salvatore Quasimodo In entrambe le direzioni mentre risolto sinistro avvenuto sull'autostrada Firenze Roma all'altezza di Orte in direzione Roma ora la circolazione regolare ci possiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna coda tratti qui per traffico intenso tra le uscite Roma Fiumicino Ascolana in.