Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-03-2026 ore 17 | 25

Alle ore 17:25 del 11 marzo 2026, Astral Infomobilità ha diffuso un aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio. La redazione ha comunicato dettagli sullo stato delle strade e sui servizi di trasporto pubblico, offrendo informazioni utili ai cittadini per pianificare gli spostamenti. L'informazione viene trasmessa attraverso i canali ufficiali di Astral Infomobilità.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo sulla A1 Firenze Roma forti disagi per incidente avvenuto in precedenza 4 km di coda all'altezza di Orte in direzione Roma al momento il traffico scorre solo sulla corsia di sorpasso ci sposiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna code a tratti qui per traffico tra le uscite Roma Fiumicino e Tuscolana interna rallentamenti tra classi e Salaria e tra Nomentana e Prenestina sul tratto Urbano della Roma Teramo code a tratti tra la tangenziale est e il raccordo anulare In quest'ultima direzione nel senso opposto si...