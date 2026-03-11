Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-03-2026 ore 16 | 25

Alle 16:25 di oggi, la redazione di Astral infomobilità ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nella regione Lazio. Il servizio fornisce informazioni sulla situazione del traffico e eventuali disagi lungo le principali vie della capitale. L’obiettivo è mantenere gli automobilisti informati e aggiornati sulle condizioni delle strade in tempo reale.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio abbiamo sulla A1 Firenze Roma un incidente la causa coda all'altezza di Orti in direzione Roma al momento il traffico scorre solo sulla corsia di sorpasso ci spostiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna code a tratti qui per traffico intenso tra le uscite Roma Fiumicino e Tuscolana in interno allentamenti tra Cassia e Prenestina sul tratto Urbano della Roma Teramo code a tratti tra portone Arce Tor Cervara in direzione Raccordo Anulare ci spostiamo sulla Salaria per la presenza di un cantiere Ci sono rallentamenti.