Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-03-2026 ore 15 | 25

Alle ore 15:25 del 11 marzo 2026, Astral Infomobilità ha diffuso un aggiornamento sulla viabilità a Roma e nella Regione Lazio. La redazione ha fornito le ultime notizie sulle condizioni del traffico, condividendo informazioni utili per chi si sposta nella zona. L’aggiornamento si rivolge a automobilisti, pendolari e chiunque sia interessato alla situazione delle strade in tempo reale.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura segnaliamo un incidente sulla Statale Pontina all'altezza di Borgo Isonzo nelle due direzioni rimaniamo nel comune di Latina per un incidente sulla Statale Appia al km 98 circa si sta in fila all'altezza di Ponte Alto nel territorio di Terracina In entrambe le direzioni che possiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna code a tratti qui per traffico intenso tra le uscite Roma Fiumicino e Tuscolana in interna file tra Cassia bis e Salaria sul tratto Urbano della Roma Teramo Si procede a rilento tra Portonaccio...