Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-03-2026 ore 10 | 25

Alle ore 10:25 dell'11 marzo 2026, Astral Infomobilità ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio. Il servizio, gestito dalla regione, fornisce informazioni in tempo reale su eventuali disagi, lavori in corso e modifiche alla circolazione stradale. Gli utenti della strada sono invitati a consultare le comunicazioni ufficiali per pianificare gli spostamenti e evitare inconvenienti.

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio per correndo al Grande Raccordo Anulare a rallentamenti tra le uscite Casilina doppia in carreggiata interna sul tratto Urbano code altezza Portonaccio direzione tangenziale est in via Appia si rallenta tra Santa Maria delle Mole e Frattocchie direzione Albano in via Nettunense rallentamenti a Pavona in prossimità dell'incrocio con la via del mare nei due sensi di marcia percorrendo via Casilina un incidente rallenta il traffico altezza Borghesiana nelle due direzioni mentre in via Prenestina si rallenta tra Grande Raccordo e via di Torrenova...