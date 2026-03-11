Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-03-2026 ore 09 | 10

Alle 09:10 del 11 marzo 2026, Astral Infomobilità ha comunicato aggiornamenti sulla viabilità di Roma e della regione Lazio. Il servizio fornisce informazioni in tempo reale sulle condizioni delle strade e eventuali interventi in corso nella zona. La comunicazione viene trasmessa attraverso i canali ufficiali di Astral Infomobilità, che monitora costantemente la situazione del traffico e delle infrastrutture.

Astral infomobilità trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare con la tratti per traffico intenso tra Flaminia ad Ostiense in carreggiata interna mentre in carreggiata esterna si rallenta tra Roma Fiumicino e puntina è più avanti tra le uscite Prenestina Tiburtina sul tratto Urbano code tra il grande raccordo e Portonaccio direzione tangenziale est mentre in senso contrario si rallenta tra lo svincolo per Tor Cervara ed il grande raccordo anulare percorrendo la statale Pontina si rallenta altezza a Pomezia direzione Eur sempre verso l'Eur rimanendo sulla statale Pontina a....