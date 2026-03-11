Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-03-2026 ore 08 | 40

Alle 08:40 dell’11 marzo 2026, Astral infomobilità ha comunicato aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio. Si tratta di un servizio regionale che fornisce informazioni in tempo reale sul traffico e sulle condizioni delle strade. L’obiettivo è mantenere informati cittadini e automobilisti sulla situazione attuale per facilitare gli spostamenti.

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio per correndo al Grande Raccordo Anulare traffico rallentato con code tra diramazione Roma Sud ed Ardeatina in carreggiata interna mentre in carreggiata esterna si rallenta a Roma Termini Tiburtina è più avanti tra leoni Flaminia e caccia bis sul tratto Urbano lunghe per traffico intenso tra il grande raccordo e Portonaccio direzione tangenziale est in via Appia code tra la via dei Laghi e via di Ciampino direzione Grande Raccordo Anulare mentre sulla strada statale Pontina code a tratti per traffico intenso tra Pomezia e di pratica direzione...