Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-03-2026 ore 07 | 25

Alle ore 07:25 del 11 marzo 2026, Astral infomobilità ha comunicato lo stato della viabilità a Roma e nella regione Lazio. Il servizio fornisce aggiornamenti sul traffico e sulle condizioni delle strade, offrendo informazioni utili per chi si sposta in zona. Questa comunicazione viene trasmessa regolarmente per tenere informati automobilisti e pendolari sulla situazione attuale.

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio per correndo al Grande Raccordo Anulare traffico rallentato con code tra diramazione Roma Sud ed Ardeatina in carreggiata interna mentre in carreggiata esterna si rallenta a Roma Termini Tiburtina è più avanti tra leoni Flaminia e caccia bis sul tratto Urbano lunghe per traffico intenso tra il grande raccordo e Portonaccio direzione tangenziale est in via Appia code tra la via dei Laghi e via di Ciampino direzione Grande Raccordo Anulare mentre sulla strada statale Pontina code a tratti per traffico intenso tra Pomezia e di pratica direzione...