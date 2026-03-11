Negli ultimi tre anni, sono stati registrati soltanto sei incidenti lungo via Ranieri a Monte Dago. La strada, che continua a rimanere aperta al traffico generale, non è stata oggetto di privatizzazioni o restrizioni complete, contrariamente a quanto si era diffuso in alcune voci. Questa situazione si mantiene invariata, con la via ancora accessibile a tutti i veicoli.

La via Ranieri a Monte Dago rimane aperta al traffico generico, smentendo le voci di una privatizzazione totale della strada. Nonostante il divieto di transito per i non autorizzati sia attivo come misura sperimentale, i dati reali sulla sicurezza stradale raccontano una storia diversa da quella dell'emergenza citata dalle autorità locali. Negli ultimi tre anni e due mesi, la polizia locale ha registrato appena sei incidenti in quel tratto urbano, di cui solo tre hanno comportato feriti. L'anno 2025 si è distinto come il più movimentato con quattro eventi, mentre nel 2023 il conteggio era pari a zero. Questi numeri indicano che la situazione non giustifica l'urgenza dichiarata dal vicesindaco Zinni, che aveva parlato di un rischio di scontri molto elevato.

