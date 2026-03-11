Via Pontina | Mini Cooper in fiamme nessun ferito

Una Mini Cooper si è incendiata sulla strada Pontina, tra Castel Romano e Trigoria. L’auto è stata completamente avvolta dalle fiamme, ma fortunatamente non ci sono stati feriti. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere il rogo e mettere in sicurezza l’area. La circolazione ha subito rallentamenti nel tratto interessato dall’incendio.

Un’automobile è rimasta completamente avvolta dalle fiamme sulla strada Pontina, nel tratto compreso tra Castel Romano e Trigoria. L’incidente si è verificato mercoledì 11 marzo 2026 alle 17:30, con il veicolo che ha preso fuoco mentre viaggiava in direzione Roma. Nonostante la nube di fumo visibile nel cielo, le prime informazioni confermano l’assenza di feriti. Intervento immediato dei pompieri e degli agenti della polizia del gruppo IX Eur per gestire la viabilità e condurre i rilievi necessari. La causa dell’incendio resta da determinare, ma la scena ha generato un forte impatto visivo sul paesaggio stradale laziale. Questo evento non è solo una nota a margine della cronaca, ma un segnale che richiede attenzione alla sicurezza delle infrastrutture e delle tradizioni locali legate al transito su questa arteria storica. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Via Pontina: Mini Cooper in fiamme, nessun ferito Articoli correlati Auto in fiamme a Pietradefusi, paura ma nessun feritoMomenti di apprensione a Pietradefusi, nella frazione di Dentecane, dove un’automobile è stata completamente avvolta dalle fiamme mentre percorreva... Incendio a Monfalcone: fiamme nella cucina, nessun feritoUn rogo improvviso ha sconvolto la tranquilla mattinata di Monfalcone, un quartiere storico della provincia di Gorizia.