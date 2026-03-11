Via ai lavori della nuova piscina all’aperto

Lunedì 16 marzo sono iniziati i lavori per la costruzione della nuova piscina comunale all’aperto a Savignano. Con l’impianto del cantiere, sono stati avviati gli interventi necessari per la realizzazione dell’impianto, che si svolgeranno nelle prossime settimane. La piscina sarà situata in una zona della città e sarà accessibile al pubblico una volta completata.

Lunedì 16 marzo, con l’impianto del cantiere, inizieranno ufficialmente i lavori per la realizzazione della piscina comunale all’aperto a Savignano. Un progetto che ha ottenuto il finanziamento della Regione Emilia-Romagna per interventi di miglioramento e qualificazione del patrimonio impiantistico sportivo regionale, per un importo di 500mila euro. Dicono il sindaco Nicola Dellapasqua e la vice Stefania Morara: "Con questa opera, si va ad arricchire di nuova attrazione sportiva l’offerta dell’impianto pubblico del Seven Sporting Club. Al centro sorgerà una piscina per adulti da 250 metri quadri, la stessa dimensione della vasca interna del... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Via ai lavori della nuova piscina all’aperto Articoli correlati Leggi anche: Elettrodotto, piscina e scuola: via ai lavori A Roma sud in arrivo una nuova piscina comunale. I lavori entro la fine del 2026Il IX municipio riceverà circa 500mila euro di fondi dal dipartimento Sport di Roma Capitale per interventi necessari all'interno dell'impianto... Ha portato la mia famiglia al suo matrimonio, ma al ritorno la villa da 1.1M€ era SPARITA: c'era sol Tutto quello che riguarda Via ai lavori della nuova piscina... Temi più discussi: Via ai lavori per la messa in sicurezza di una frana a Torcigliano; Via ai lavori di sistemazione del tratto di viale De Gasperi antistante il parco Wojty?a; Via ai lavori per restauro monumento Niccola Pisano; Via ai lavori della nuova piscina all’aperto. Giugliano, Licola Mare cambia volto: via ai lavori con fondi PnrrSono iniziati i lavori di riqualificazione di piazza Cristoforo Colombo, a Licola Mare, uno degli interventi inseriti nel PNRR e destinato a cambiare il volto di una delle aree ... ilmattino.it Ponte sul Foenna, via ai lavori. Si parte lunedì con il 'Bailey'Prima sarà realizzata la viabilità provvisoria, sostenuta anche dall’intervento di 172 aziende del territorio ... msn.com Renato Natali (Italian, 1883–1979) "Via dell’Olio", 1925. Oil on Canvas, 100 × 80 cm. Private Collection x.com L’Atalanta viene spazzata via dal Bayern Monaco nell’andata degli ottavi di Champions League. A Bergamo i bavaresi dominano dal primo all’ultimo minuto e ipotecano già la qualificazione con un pesantissimo 6-1 facebook