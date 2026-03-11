Vêves | 800 anni di storia in un solo castello

Nel cuore verde della Vallonia, un maniero di pietra grigio-ocra domina le guglie rocciose con torri che sfidano il cielo del Belgio. Il Castello di Vêves, custodito per otto secoli dalla stessa famiglia nobile, si erge come una fortezza medievale che ha superato incendi e conflitti per diventare oggi una meta di viaggio unica. L'edificio, soprannominato Castello della Bella Addormentata a causa di due secoli di quasi totale inattività sociale, è stato recentemente riaperto al pubblico dopo un decennio di lavori di restauro conclusi tra il 1969 e il 1979. La struttura attuale riflette trasformazioni rinascimentali, pur mantenendo intatta la sua identità familiare sotto la proprietà del conte Hadelin de Liedekerke Beaufort.