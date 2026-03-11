Verso Pisa-Cagliari | biglietti in vendita con riduzione per le tifose nerazzurre

Domenica 15 marzo il Pisa torna a scendere in campo all'Arena Garibaldi per affrontare il Cagliari alle 15. La prevendita dei biglietti è aperta online sul sito di Ticketone e presso alcuni punti vendita fisici, tra cui il Pisa Store in via Oberdan, Solo Pisa in via Piave e Tifo Pisa. Sono disponibili anche riduzioni per le tifose nerazzurre.

Domenica 15 marzo il Pisa torna a giocare all'Arena Garibaldi. Alle 15 ci sarà il fischio d'inizio della sfida con il Cagliari e la prevendita per i biglietti è partita sul sito di Ticketone e nei consueti punti vendita fisici:- Pisa Store (via Oberdan)- Solo Pisa (via Piave)- Tifo Pisa.