verso napoli lecce precedenti e statistiche del match al maradona

Il Napoli si appresta ad affrontare il Lecce sabato 14 marzo alle ore 18 allo stadio Maradona. La partita fa parte della 29ª giornata di Serie A e rappresenta un momento importante per entrambe le squadre. Sono stati analizzati i precedenti tra le due formazioni e le statistiche relative agli incontri giocati al Maradona.

"> Il Napoli si prepara ad affrontare il Lecce sabato 14 marzo alle ore 18 allo stadio Maradona, nella gara valida per la 29ª giornata di Serie A. La squadra partenopea arriva all’appuntamento da terza in classifica con 56 punti e con l’obiettivo di consolidare la propria posizione nelle zone alte della graduatoria. I precedenti al Maradona raccontano una sfida storicamente favorevole al Napoli. In Serie A le due squadre si sono affrontate 14 volte nello stadio partenopeo, con 8 vittorie azzurre, 4 pareggi e 2 successi del Lecce. Considerando tutte le competizioni, il bilancio sale a 18 incontri complessivi: 10 vittorie del Napoli, 6 pareggi e sempre 2 affermazioni dei salentini. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

