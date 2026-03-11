A Pagani si preparano due eventi che anticipano di un mese la Festa della Madonna delle Galline. Questi appuntamenti rappresentano i primi momenti di un percorso che condurrà alla celebrazione principale. La comunità si riunisce per partecipare a queste iniziative, che segnano l’inizio delle attività in vista della ricorrenza religiosa.

Pagani si appresta a vivere il cammino che conduce alla Festa della Madonna delle Galline, con due appuntamenti particolarmente significativi che segnano simbolicamente l’avvicinarsi dei giorni più attesi dalla comunità. Il primo è fissato per mercoledì 12 marzo, con il tradizionale momento della benedizione dei quadri dei toselli, esattamente a un mese dalla festa. Un rito carico di significato che, anno dopo anno, segna l’inizio del conto alla rovescia verso l’abbraccio della Madre con i suoi figli paganesi. Il secondo appuntamento si terrà domenica 15 marzo alle ore 17.30, presso il Salone dell’Annunziatella, con la restituzione pubblica della ricerca etnografica condotta in dieci toselli durante l’ultima edizione della festa dagli studenti dell’Università degli Studi di Salerno, guidati dalla prof. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Verso la festa in onore della Madonna delle Galline: i primi due eventi ad un mese dalla ricorrenza

Articoli correlati

Quattrocentenario della liberazione dalla peste, presentate le iniziative in onore della Madonna del SoccorsoSabato 17 gennaio, alle 10,30, nella chiesa di Sant’Agostino, si terrà la conferenza stampa di presentazione delle attività legate al “Solenne quarto...

Madonna delle Galline 2025 Cas marrazz

Contenuti utili per approfondire Verso la festa in onore della Madonna...

Temi più discussi: Verso la festa in onore della Madonna delle Galline: i primi due eventi ad un mese dalla ricorrenza; Verso la festa in onore della Madonna delle Galline: i primi due eventi ad un mese dalla ricorrenza; Verso la Festa: Votate l'Atleta Lombardo dell’Anno!; Festa della Donna: Open Day il 9 marzo al Binaghi.

La Canottieri Varese verso il traguardo del centenario: la festa per i 99 anniOltre settanta persone tra soci e atleti si sono ritrovate in sede per celebrare la fondazione del 9 marzo 1927 tra la proiezione del film Voga e il restyling della struttura firmato dai volontari ... varesenews.it

Parte il viaggio in treno storico verso la Festa del Mandorlo in Fiore che illumina la Valle dei TempliParte il treno storico che attraversa la Valle dei Templi per celebrare la Festa del Mandorlo in Fiore 2026, la più sentita della primavera siciliana: ecco come prenotarlo. siviaggia.it

Avanti verso il milione! 900 mila volte grazie a voi che continuate a seguirci ogni giorno. #EsercitoItaliano #Grazie #followers - facebook.com facebook

Referendum giustizia, Bersani: "Se vince il Sì si va verso Orban, col No cambia l'aria" x.com