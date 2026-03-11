Nel 2027, Versace annuncia un cambio di direzione creativa con l’ingresso di Pieter Mulier. Il designer ha dichiarato di voler portare un approccio differente rispetto alle linee precedenti, segnando un nuovo capitolo per il marchio. La scelta di Mulier rappresenta un passo importante per l’azienda, che si prepara a rinnovarsi sotto la sua guida.

La direzione creativa di Versace sta per cambiare volto con l’arrivo di Pieter Mulier, il quale ha espresso la volontà di intraprendere una strada nuova e diversa rispetto al passato. Questa transizione avviene dopo l’acquisizione del marchio da parte del Gruppo Prada e segue il breve periodo alla guida di Dario Vitale. La prima collezione firmata dal nuovo direttore creativo è programmata per l’inizio del 2027, anno in cui sarà anche ripristinata la storica linea Atelier Versace. Il designer olandese, noto per il suo approccio essenziale ma non minimalista alla moda, ha recentemente presentato la sua ultima collezione per Alaïa lo scorso mercoledì 4 marzo 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Versace: Pieter Mulier rivoluziona il brand nel 2027

Articoli correlati

Versace, il nuovo direttore creativo è Pieter MulierPer restare aggiornato sui reali, le celebrity, gli show e tutte le novità dal mondo Vanity Fair, iscrivetevi alle nostre newsletter.

Versace, chi è Pieter Mulier, il nuovo direttore creativoIl designer belga guiderà la Medusa verso una nuova era Il mondo della moda osserva con estremo interesse il passaggio… Il mondo della moda osserva...

Contenuti e approfondimenti su Pieter Mulier

Versace: Pieter Mulier svelerà la prima collezione a inizio 2027, in agenda anche l'haute couture Atelier VersaceLa prima sfilata che presenterà la nuova visione di Versace è prevista a inizio del prossimo anno, quando sarà mostrata la prima collezione del nuovo ... fashionunited.it

Versace rilancerà la sua linea Atelier. Debutto di Mulier nel 2027Il nuovo corso di Versace sotto l'egida del gruppo Prada sarà visibile dal 2027. All'inizio del prossimo anno, infatti, sarà ... pambianconews.com