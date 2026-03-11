Verona in fiamme | il referendum sulla giustizia si avvicina

A Verona, la provincia si sta organizzando in vista del referendum sulla giustizia che si terrà il 22 e 23 marzo 2026. Le persone stanno arrivando ai seggi per esprimere il proprio voto, mentre le autorità pubblicano le liste e preparano le procedure necessarie. La campagna di sensibilizzazione coinvolge cittadini e istituzioni, con l’obiettivo di garantire la partecipazione durante le giornate di voto.

La provincia di Verona si prepara con intensità alla chiamata alle urne per il referendum sulla giustizia, fissato per i giorni 22 e 23 marzo 2026. Un calendario fitto di dibattiti e confronti sta attraversando l'intero territorio veronese, coinvolgendo dalla città ai piccoli centri della pianura e delle colline. L'obiettivo è fornire una informazione consapevole ai cittadini prima del voto decisivo. Oggi, mercoledì 11 marzo, l'aria è nuvolosa con aperture locali e la temperatura si attesta sui 15 gradi, mentre i venti soffiano a 4.9 nodi con una probabilità di pioggia del 20%. Nonostante il meteo incerto, l'impegno civico non conosce intoppi: questa sera stessa, alle 21, all'auditorium di Villafranca di Verona in Via Rizzini 7, l'associazione Villafranca Sì organizza una serata dedicata alle ragioni del sì.