Durante l’evento LetExpo a Verona, il presidente Raffaele Latrofa ha illustrato le future strategie dei porti del Lazio, sottolineando l’importanza di questi scali come motore logistico per la regione. La discussione si è concentrata sull’organizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture portuali, evidenziando il ruolo centrale di questi porti nel sistema di trasporto e logistica.

Il presidente Raffaele Latrofa ha preso la parola oggi a Verona, durante l’evento LetExpo, per delineare una visione strategica del sistema portuale romano e laziale. L’intervento si è concentrato su come l’intermodalità e le nuove tecnologie possano trasformare i porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta in motori della logistica nazionale. Il non è solo sul movimento delle merci, ma sulla creazione di un ecosistema integrato che colleghi gli scali marittimi alle reti ferroviarie e stradali dell’entroterra. La presenza del vertice ad Alis a Verona, cuore pulsante del Nordest industriale, sottolinea come la logistica sia diventata un tassello fondamentale per la sicurezza economica del Paese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Verona: i porti del Lazio diventano motore logistico

Articoli correlati

Porti, nasce il percorso verso l’Hub Formativo dei Porti di Roma e del Lazio(Adnkronos) – Un Hub Formativo dei Porti di Roma e del Lazio per rispondere alla crescente difficoltà di reperimento di personale qualificato nel...

Porti, Angelilli: “Civitavecchia strategico per reindustrializzazione del Lazio”(Adnkronos) – “Non è una tematica nuova, ma soprattutto è già stata calendarizzata una serie di appuntamenti concreti per accompagnare la...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Verona i porti del Lazio diventano...

Temi più discussi: Logistica e intermodalità, Paroli a LetExpo: Infrastrutture in trasformazione, servono tempi certi e responsabilità condivise per rafforzare il trasporto; LetExpo 2026: il Ministro Salvini fa il punto sulla logistica; Porti, Latrofa: Intermodalità, 'innovazione e sostenibilità per rafforzare sistema Roma e Lazio; L'Autorità di Sistema portuale dell’Adriatico meridionale protagonista a LetExpo. Le foto.

Porti, Latrofa: Intermodalità, ‘innovazione e sostenibilità per rafforzare sistema Roma e Lazio(Adnkronos) – L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale partecipa alla V edizione di LetExpo, la più grande rassegna dedicata al trasporto e alla logistica sostenibili, orga ... msn.com

Logistica sostenibile, si è aperto a Verona il LetExpoLogistica sostenibile, si è aperto a Verona il LetExpo, la manifestazione si svolge dal 10 al 13 marzo a Veronafiere ... ecodallecitta.it

Futsal A/F, Soccer Altamura incontenibile: travolta l’Audace Verona https://www.antennasud.com/futsal-a-f-soccer-altamura-incontenibile-travolta-laudace-verona/ facebook

Oggi #FunzioniVitali #instore a #Verona (che dopo lo scherzo andato in onda ieri non sarà mai più la stessa!) x.com