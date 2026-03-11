Vergara ko | salta Lecce Cagliari e Milan stop per settimane

Antonio Vergara si è infortunato e non potrà partecipare alle prossime partite contro Lecce, Cagliari e Milan. Il giocatore rimarrà fermo per alcune settimane, mancando così diverse sfide cruciali per il suo team. L’assenza di Vergara si farà sentire nel calendario delle prossime settimane, influenzando la rosa a disposizione della squadra. La sua condizione verrà monitorata nelle prossime giornate.

Il Napoli dovrà fare a meno di Antonio Vergara per una parte importante del finale di stagione. L'infortunio accusato dal trequartista azzurro lo terrà lontano dal campo per diverse settimane, togliendo ad Antonio Conte una soluzione offensiva preziosa proprio nel momento decisivo del campionato. Secondo quanto riportato da Repubblica, lo stop del talento campano non riguarderà soltanto le prossime gare, ma rischia di incidere su più appuntamenti di rilievo nel calendario degli azzurri. Il quotidiano evidenzia infatti che "oltre alle prossime sfide contro Lecce (sabato al Maradona, ore 18) e Cagliari, dunque, il talento di Frattaminore dovrà saltare come minimo pure la super sfida di Pasquetta contro il Milan a Fuorigrotta".