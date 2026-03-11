Vergara ko per fascite plantare | a rischio per molte gare

Vergara si ferma a causa di una fascite plantare e potrebbe perdere diverse partite. Mentre alcuni giocatori stanno rientrando in campo, altri sono costretti a rimanere infortunati. La situazione nell’infermeria resta difficile e non ci sono ancora certezze sulla durata dell’assenza del calciatore. La notizia arriva da fonti ufficiali del club e riguarda un infortunio che potrebbe influenzare il calendario delle prossime partite.

Se da una parte arrivano segnali positivi sul fronte dei rientri, dall'altra l'infermeria continua a rappresentare un problema per il Napoli. L'ultimo stop riguarda Antonio Vergara, costretto a fermarsi durante l'intervallo della gara contro il Torino. Il trequartista ha accusato una fascite plantare al piede sinistro e la sua presenza nelle prossime partite resta in dubbio. Lo staff medico valuterà l'evoluzione nei prossimi giorni, ma il rischio è che il giocatore debba saltare sia la sfida con il Lecce sia la trasferta di Cagliari. L'eventuale rientro potrebbe avvenire solo dopo la sosta del campionato. L'infortunio pesa anche sul piano personale. Infortunio Vergara, spuntano tempi di recupero: le partite che salteràAntonio Vergara si ferma. Ko col Torino, cambio all'intervallo e ora attesa per i tempi di recupero. Secondo Repubblica saranno almeno due le partite che sarà costretto a saltare. VERGARA SALTA ANCHE IL MILAN Spuntano le prime ipotesi sull'infortunio alla pianta del piede del talento di Frattaminore, che per i più avrebbe dovuto saltare solo le sfide con Lecce e Cagliari per poi tornare contro i rossoneri Stando a 'Il Mattino', pe