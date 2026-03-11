Vergara ha cominciato subito l’iter riabilitativo perché spera di poter recuperare per la sosta delle nazionali

Antonio Vergara è consapevole dei problemi che questo stop possono causare al Napoli e a lui stesso. Si parla di due mesi di assenza dal campo per lui, che significherebbero poter tornare contro il Milan il 6 aprile. Ma, come scrive Tuttosport, il calciatore vorrebbe tentare di recuperare in tempo per la sosta delle Nazionali, sperando di strappare una convocazione a Gattuso Ecco cosa si legge stamattina sulle pagine di Tuttosport per quanto riguarda il possibile ritorno in campo di Antonio Vergara: "Ieri si è sottoposto agli esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital dai quali si è evidenziata una lesione distrattiva della fascia plantare del piede sinistro.