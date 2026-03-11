Ventimiglia | il sì al referendum spiegato da esperti legali

Il 14 marzo alle 17 a Ventimiglia si svolgerà un incontro pubblico presso Cala del Forte, durante il quale esperti legali spiegheranno i dettagli e le modalità del referendum costituzionale. L’evento è aperto al pubblico e mira a chiarire i punti principali del voto, offrendo un’occasione per approfondire le implicazioni della consultazione popolare. La partecipazione è libera e senza prerequisiti.

Il prossimo sabato 14 marzo alle ore 17.00, a Ventimiglia si terrà un incontro pubblico presso Cala del Forte dedicato al dibattito sul referendum costituzionale. L'evento, organizzato da Forza Italia con il titolo Le ragioni del sì, vedrà la presenza di diverse figure istituzionali e politiche per discutere le implicazioni della riforma proposta. La manifestazione conta sulla partecipazione di Alberto Cirio, vicesegretario nazionale del partito, affiancato dal segretario regionale Carlo Bagnasco. Al tavolo degli ospiti saranno presenti anche Marco Scajola, assessore regionale, e Claudio Scajola, presidente della Provincia di Imperia, insieme all'onorevole Massimiliano Salini, vicepresidente del PPE al Parlamento europeo.