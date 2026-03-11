Vendetta familiare a Paliano 31enne lancia molotov sul terrazzo degli zii | arrestato

A Paliano un uomo di 31 anni è stato arrestato dai Carabinieri dopo aver lanciato una molotov sul terrazzo degli zii. Le forze dell'ordine hanno raccolto prove attraverso immagini di sorveglianza che hanno consentito di identificare il responsabile. L'episodio ha portato all'arresto dell'individuo, che ora si trova sotto custodia.

Eseguito un arresto per episodi incendiari a Paliano, in provincia di Frosinone, dove un 31enne è stato sottoposto ai domiciliari con braccialetto elettronico. L’uomo è stato identificato come responsabile di atti intimidatori e attacchi incendiari ai danni di una coppia di coniugi, suoi zii, a seguito di dissapori familiari. Le indagini e la ricostruzione dei fatti Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione ha preso il via dopo una serie di condotte intimidatorie che avevano turbato la quiete della comunità di Paliano. Gli episodi si sono verificati il 7 dicembre e nella notte tra 11 e 12 febbraio, quando l’indagato ha lanciato bottiglie contenenti liquido infiammabile sul terrazzo dell’abitazione degli zii. 🔗 Leggi su Virgilio.it

