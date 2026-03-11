Vela i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028

Il CIO ha reso noti i criteri di qualificazione per la vela ai Giochi di Los Angeles 2028. La decisione definitiva sui format di gara sarà presa da World Sailing nei prossimi mesi. La pubblicazione dei criteri segna un passo importante in vista della prossima rassegna olimpica. La composizione delle qualificazioni sarà determinata in vista della competizione che si terrà nel 2028.

Il CIO ha pubblicato i criteri di qualificazione della vela per i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028, in attesa della decisione definitiva che dovrà prendere World Sailing nei prossimi mesi sui format di gara che vedremo nella prossima rassegna a cinque cerchi. Dopo le varie novità introdotte a Parigi 2024 (su tutte il Formula Kite e l’iQFoil come nuova classe olimpica del windsurf), sono stati confermati i dieci eventi con in palio le medaglie. A Long Beach si disputeranno le regate di Kite e iQFoil, mentre a Los Angeles andranno in scena i singoli ILCA, i doppi 49er, il 470 misto ed il Nacra 17 misto. Invariato anche il numero di atleti... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Vela, i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028 Articoli correlati Leggi anche: Nuoto, i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028 Basket 3×3, i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028Per la terza edizione consecutiva anche il basket 3×3 farà parte del contesto legato alle Olimpiadi. L’Italbasket di Banchi “vuole” l’Olimpiade di Los Angeles 2028 Una raccolta di contenuti su Vela i criteri di qualificazione alle... Discussioni sull' argomento Vela olimpica, entra in vigore il nuovo regolamento verso Los Angeles 2028: tutte le novità; Ginnastica artistica, i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028: si parte già ai Mondiali 2026!; Golf, i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028; Triathlon, i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Tennistavolo, i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028I criteri di qualificazione della International Table Tennis Federation (ITTF) per Los Angeles 2028 sono stati approvati dal Comitato Olimpico ... oasport.it OMEGA, 007 E OLIMPIADI C’è un altro punto di contatto tra James Bond e le Olimpiadi, ovvero la storica partnership con Omega. Tutto iniziò nel 1932, quando un orologiaio svizzero partì dal Canton Berna alla volta di Los Angeles con una valigetta: al suo int - facebook.com facebook Ginnastica artistica, i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028: si parte già ai Mondiali 2026! - x.com