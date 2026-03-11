Varese | Master AI per radiologia 1.500 ore di pratica

A Varese è stato avviato un nuovo corso di formazione in radiologia che prevede 1.500 ore di pratica. Il percorso è rivolto a tecnici sanitari e giovani medici ed è promosso dall’Università dell’Insubria in collaborazione con l’Asst Sette Laghi. La formazione mira a preparare i partecipanti alle evoluzioni tecnologiche nel campo della radiologia moderna.

Nel cuore della provincia di Varese, un nuovo percorso formativo si apre per i tecnici sanitari e i giovani medici, unendo l'Università dell'Insubria all'Asst Sette Laghi per affrontare le sfide tecnologiche della radiologia moderna. L'iniziativa, presentata ufficialmente nell'Aula Magna del Rettorato, punta a formare professionisti capaci di integrare l'intelligenza artificiale nelle pratiche diagnostiche, con un master di primo livello che copre 12 mesi di formazione intensiva. Il progetto non si limita alla teoria: prevede 60 crediti formativi e 1.500 ore totali tra lezioni, tirocinio e project work, con attività pratiche nei due ospedali varesini principali.