VAR | contatto non è fallo Cremonese senza rigore

I vertici arbitrali hanno stabilito che il contatto in campo non costituisce fallo, mettendo fine alla discussione sulla presunta assegnazione di un rigore alla Cremonese. La decisione ha chiarito che non ci sono stati errori nel mancato fischio durante la partita. La vicenda si è conclusa con questa determinazione ufficiale, senza ulteriori interventi o revisioni.

Il giudizio finale dei vertici arbitrali ha ridimensionato la polemica scatenata dalla presunta penalità del rigore non assegnato alla Cremonese. L’analisi tecnica condotta nella trasmissione dedicata ha confermato che il contatto tra Gabi Jean e Antonio Sanabria non giustificava l’intervento della sala VAR per trasformare il fallo in un calcio di punizione. L’episodio si è verificato durante i minuti di recupero di una gara decisiva per gli equilibri della zona salvezza, vinta dai salentini con un risultato finale di due reti contro una. La direzione di gara, guidata da Simone Sozza, ha mantenuto la sua decisione iniziale dopo un controllo durato circa cinquantasei secondi, ascoltando le comunicazioni provenienti dalla sede di Lissone. 🔗 Leggi su Ameve.eu

