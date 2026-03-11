Il generale e europarlamentare Roberto Vannacci si esibisce al Teatro Verdi di Montecatini Terme con lo spettacolo intitolato

Roberto Vannacci va in scena al Teatro Verdi di Montecatini Terme. Il generale europarlamentare leader di Futuro Nazionale, partito da lui fondato, sul palco con ‘Il Mondo al Contrario – Atto Secondo: Remigrazione’ di e con Roberto Vannacci domenica 15 marzo alle ore 16.30. “Vi aspetto numerosi”, è l’invito via social di Vannacci. Non c’è ingresso libero. Per assistere al Vannacci show i biglietti sono acquistabili su Ticketone. I prezzi? Da 21 euro per la poltronissima a 25 euro per la tribuna vip e la poltronissima vip. (Foto Fb Futuro Nazionale) “Un appuntamento che sta richiamando pubblico da tutta la Toscana e non solo. Un racconto diretto, senza filtri, su uno dei temi più centrali e discussi del nostro tempo. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Vannacci show in scena a Montecatini con la remigrazione: tribuna vip 25 euro. “Vi aspetto numerosi”

Articoli correlati

Il generale va in scena. Vannacci lancia al Verdi la missione ’Remigrazione’"Immigrazione e criminalità sono strettamente legate, come dimostrano i dati del ministero degli interni".

Montecatini, Max Giusti in scena con 'Bollicine update'Montecatini, 28 gennaio 2026 - Lo showman Max Giusti, celebra il successo del tour nazionale con una nuova, scintillante edizione del suo spettacolo...

Una selezione di notizie su Vannacci show

Argomenti discussi: Fuori dal coro: Puntata dell'1 marzo Video; Fuori dal coro: Sanremo, il mercato delle escort durante il Festival Video.

Quelle sponde al compagno VannacciMissione compiuta. Fascisti (pseudo) e anti-fascisti esultano. A chi giova (elettoralmente) lo show andato in scena alla Camera venerdì? In sala era in programma la conferenza stampa dei vannacciani ... ilgiornale.it