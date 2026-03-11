Stasera su Canale 5 va in onda la seconda puntata di Vanina 2, la serie con la vicequestore di Catania. Il pubblico potrà seguire le vicende dei personaggi e gli sviluppi delle indagini ambientate nella città siciliana. La puntata si inserisce nel palinsesto televisivo di questo mercoledì 11 marzo, offrendo un nuovo episodio della fiction.

La vicequestore di Catania Vanina Guarrasi torna su Canale 5, in questo mercoledì 11 marzo, con la seconda puntata della stagione 2 e con due misteri da risolvere Dopo l'esordio (poco fortunato) della scorsa settimana, Vanina 2 torna stasera su Canale 5 in prima serata con un nuovo caso per la vicequestore di Catania interpretata da Giusy Buscemi. Tornata al suo lavoro, dopo le minacce mafiose con cui si era conclusa la stagione precedente, per Vanina non ci sarà pace in questo secondo ciclo di episodi: la sua fedele squadra le sta addosso, nel tentativo di proteggerla, e la sua vita privata rischia di farsi affollata. Se Paolo sembrava una scelta quasi scontata, il dottor Manfredi tornerà prepotentemente nei pensieri della vicequestore. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Vanina 2 torna stasera su Canale 5: le anticipazioni della seconda puntata

Articoli correlati

Vanina - Un vicequestore a Catania 2, la seconda puntata stasera su Canale 5Dopo il buon risultato della settimana scorsa, torna stasera su Canale 5 la serie Vanina - Un vicequestore a Catania 2.

Vanina 2, stasera in tv la seconda puntata: le anticipazioniMisteri irrisolti, tensioni personali e nuove piste investigative: la seconda stagione di catania.

Approfondimenti e contenuti su Vanina 2 torna stasera su Canale 5 le...

Temi più discussi: Giusy Buscemi: Vi racconto la nuova Vanina. Da stasera in tv; Vanina 2 da stasera su Canale 5: trama, cast, quante puntate ci sono nella nuova stagione; Vanina torna ed è sotto scorta: trama e anticipazioni della prima puntata della stagione 2; Vanina 2 - Un vicequestore a Catania, da stasera in tv: trama, cast, quante puntate sono.

Vanina 2 torna stasera su Canale 5: le anticipazioni della seconda puntataLa vicequestore di Catania Vanina Guarrasi torna su Canale 5, in questo mercoledì 11 marzo, con la seconda puntata della stagione 2 e con due misteri da risolvere ... movieplayer.it

Vanina - Un vicequestore a Catania 2, la seconda puntata stasera su Canale 5Le anticipazioni del secondo appuntamento con Vanina - Un vicequestore a Catania 2, la miniserie di Canale 5 con Giusy Buscemi, oggi 11 marzo in prima serata. gazzetta.it

#Vanina2: Gli sceneggiatori di #Vanina sono già al lavoro sulla terza stagione! Tutto dipenderà molto da Cristina Cassar Scalia: dopo questo secondo ciclo di quattro puntate, resterebbero da adattare solo gli ultimi due romanzi, Il castagno dei cento cavalli e - facebook.com facebook

La seconda puntata di #Vanina arriva domani su #Canale5 e #MediasetInfinity! Nuovo caso, nuove indagini e nuove avventure per la nostra squadra! #OrlandoCinque #PaolaGiannini #FictionMediaset @MedInfinityIT @carlopalomar x.com