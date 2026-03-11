Stasera va in onda la seconda puntata di Vanina 2, la fiction con Giusy Buscemi. La serie torna sul piccolo schermo con nuovi episodi, attirando l’attenzione dei fan. La protagonista riprende il suo ruolo e vengono presentate nuove scene e sviluppi della trama. La trasmissione è molto seguita e suscita interesse tra gli spettatori.

Grande attesa questa sera per Vanina 2, la fiction con Giusy Buscemi che è tornata in onda con questa seconda stagione. La prima puntata non ha però realizzato i risultati sperati, ha conquistato 1.985.000 spettatori con uno share del 13.4%. La fiction quindi non ha raggiunto il risultato sperato contro Stasera tutto è possibile, che, pur essendo sulla seconda rete, realizza comunque più ascolti. Ciò grazie a Rai 1 che va in onda con prodotti che attirano meno il pubblico. Nella puntata di stasera di Vanina 2, il custode di un vecchio albergo abbandonato afferma di aver trovato il cadavere di una donna. Quando lei e la sua squadra arrivano sul posto, del corpo non c’è alcuna traccia e l’uomo dà una testimonianza più confusa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Vanina 2, stasera la seconda puntata

