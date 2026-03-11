La terza puntata di Vanina 2 andrà in onda il 18 marzo 2026 su Canale 5. La seconda stagione della fiction si è già fatta notare per le atmosfere mediterranee, le indagini approfondite e il personaggio femminile protagonista, che combina fragilità e determinazione. I fan attendono con curiosità di scoprire quali sviluppi porterà il nuovo episodio.

La seconda stagione di Vanina 2 continua a conquistare il pubblico di Canale 5, confermando la forza di una fiction che unisce atmosfere mediterranee, indagini complesse e un personaggio femminile capace di tenere insieme fragilità e determinazione. La terza puntata, in onda il 18 marzo 2026, rappresenta un punto di svolta per la vicequestore Guarrasi, chiamata a gestire un nuovo caso che si intreccia con tensioni personali e segreti che rischiano di esplodere. La storia si muove tra le strade di Catania, illuminate dalla festa di Sant’Agata, mentre la vita privata di Vanina continua a complicarsi. Quali sviluppi attendono la protagonista? Come evolveranno i rapporti con Manfredi e Paolo? E quale mistero si nasconde dietro il nuovo omicidio? Scopriamolo insieme. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Vanina 2, anticipazioni terza puntata del 18 marzo 2026: cosa accadrà nel nuovo episodio

