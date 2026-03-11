Valverde segna una splendida tripletta nel primo tempo

Nel match di questa sera, un attaccante ha realizzato una tripletta nel primo tempo, portando la sua squadra in vantaggio. Poco dopo, un sito sportivo ha comunicato che i Blancos dominano gli ottavi di finale. La partita ha visto un ritmo intenso e diversi tiri in porta, con il protagonista che ha segnato tre volte in appena 45 minuti.

Federico Valverde ha segnato una sublime tripletta nel primo tempo regalando al Real Madrid un vantaggio per 3-0 sul Manchester City nell'andata degli ottavi di finale di Champions League al Santiago Bernabeu. Il City entra in partita favorito contro un Real in difficoltà, e gli uomini di Pep Guardiola dettano il gioco nelle prime fasi. Eppure Valverde da solo ha ribaltato la situazione in favore del Real Madrid con la sua prima tripletta in carriera, il capitano dei Los Blancos ha segnato tre gol in un sorprendente periodo di 22 minuti.