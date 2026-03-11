GUALDO TADINO – Il rifugio "Chiesetta", nella Valsorda, è "Posto di chiamata" del Sasu, il Soccorso alpino e speleologico dell’Umbria. La relativa targa è stata consegnata alla signora Giuseppina Spigarelli, che gestisce con successo e passione il rifugio insieme al marito Enrico Fiaoni. Nella piccola cerimonia svoltasi domenica in occasione della festa della donna, sono stati il vicepresidente Giacomo Orologio e il "capostazione" Daniele Galiotto del Sasu ad omaggiare l’impegno profuso dalla signora Giuseppina; ed hanno ricevuto le chiavi del Rifugio Chiesetta, con la possibilità di utilizzarlo come base operativa nei casi di emergenze nella zona montana, sempre più frequentata in ogni stagione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Valsorda, riconoscimento per il Rifugio “Chiesetta“

Articoli correlati

Valsorda, alberi caduti sulla SP 239: modifiche alla viabilità. Chiuso un tratto della provincialeA causa della presenza di alberature cadute o inclinate per il peso della neve, il servizio gestione viabilità della Provincia di Perugia ha...

Chiesetta della Rana, via al recupero: «Chiediamo un incontro con il quartiere»Il comune ha staziato 350 mila euro per la riqualificazione dell'edificio di culto dismesso.

Approfondimenti e contenuti su Valsorda riconoscimento per il Rifugio...

Argomenti discussi: Valsorda, riconoscimento per il Rifugio Chiesetta; Festa della Donna in quota, il SASU consegna la targa Posto di Chiamata al Rifugio Valsorda.