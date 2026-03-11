Valparaiso | scontri violenti all’insediamento di Kast

A Valparaiso si sono verificati scontri tra forze dell’ordine e manifestanti durante la cerimonia di insediamento del nuovo presidente. Le strade della città sono state teatro di violenti scontri mentre si svolgeva l’evento ufficiale. La situazione ha portato a tensioni visibili tra i partecipanti e le autorità presenti. La polizia ha risposto con interventi per cercare di contenere le manifestazioni.

Le strade di Valparaiso sono teatro di scontri violenti tra forze dell'ordine e manifestanti durante la cerimonia di insediamento del nuovo presidente José Antonio Kast. Gli agenti hanno risposto alle barricate in fiamme con l'impiego di idranti, mentre il leader giurava davanti al Congresso Nazionale promettendo un approccio severo verso criminalità e immigrazione. L'evento si colloca nel quadro più ampio delle tensioni sociali cilene, dove le scelte politiche di Kast rischiano di accendere nuovamente le piazze già sensibili a qualsiasi cambiamento normativo sulla spesa pubblica. La dinamica dello scontro e l'intervento delle forze dell'ordine.