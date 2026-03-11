Vallo | blocco elisoccorso paziente in attesa critica

Un paziente con problemi cardio-chirurgici gravi è rimasto in attesa nel pronto soccorso dell’ospedale di Vallo della Lucania, mentre il blocco dell’elisoccorso ha impedito il trasferimento. La situazione ha causato un prolungato ritardo nelle cure, lasciando il paziente in condizioni critiche. La presenza di personale e mezzi di soccorso è rimasta bloccata per diverse ore.

Un paziente affetto da gravi patologie cardio-chirurgiche ha subito un'attesa protratta nel pronto soccorso dell'ospedale di Vallo della Lucania. Il trasferimento verso il centro specializzato del Ruggi è stato bloccato dalla mancanza immediata di mezzi aerei disponibili per l'eliambulanza. Questa situazione drammatica, verificatasi oggi, evidenzia le fragilità strutturali che affliggono la sanità nelle aree interne del Cilento. La crisi dei trasporti sanitari e l'impasse operativa. L'impossibilità di spostare tempestivamente il malato ha trasformato una procedura medica in una prova di resistenza fisica e psicologica attende. Gli elicotteri del servizio di emergenza regionale risultavano già impegnati su altri fronti critici, lasciando il sistema senza alternative operative immediate.