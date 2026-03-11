Valerio Braschi e l’amore con Ludovica ai fornelli | Mi sposo e prendo la stella Michelin a Masterchef tornerei solo da giudice

Valerio Braschi ha annunciato il suo matrimonio con Ludovica, con cui ha condiviso momenti di vita e di cucina. Durante un evento a Rimini, ha dichiarato di voler sposarsi e di puntare a ottenere una stella Michelin. Braschi ha anche affermato di essere disposto a tornare a Masterchef esclusivamente come giudice. La coppia ha fatto sapere di aver ricevuto la proposta di matrimonio a Londra, durante una passeggiata in Hyde Park.

Rimini, 11 marzo 2026 – Le ha chiesto la mano a Londra, durante una romantica passeggiata in Hyde Park. “È la città dove io e Ludovica vorremmo vivere, tra qualche anno». Scene da un fidanzamento, che hanno fatto il giro dei social. In attesa delle nozze. “Ci sposeremo a settembre. Dobbiamo ancora scegliere la data precisa e il luogo, ma il nostro matrimonio sarà sicuramente in Romagna”, annuncia Valerio Braschi, vincitore di Masterchef 6 nel 2017, cuoco e titolare del ristorante The View a Milano dal 2024. La fortunata è Ludovica Franco, che è fidanzata con lo chef santarcangiolese da un paio d’anni. Samuele Bersani: “Vendevo magliette ai... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

