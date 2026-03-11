Valentino trasforma la città in passerella con Interferenze tra Roma Milano e Napoli

Valentino porta la moda nelle strade di Roma, Milano e Napoli con l’evento “Interferenze”. La presentazione della collezione Autunno Inverno 2026-27, firmata da Alessandro Michele, si svolge tra diverse città italiane, coinvolgendo spazi pubblici e luoghi simbolici. L’iniziativa trasforma la tradizionale passerella in un’esperienza diffusa, rendendo il pubblico partecipe di un’operazione che abbatte i confini tra moda e città.

La moda esce dal perimetro delle passerelle e incontra la città. Con Valentino Interferenze, la Maison trasforma la presentazione della collezione Autunno Inverno 2026-27 firmata da Alessandro Michele in un’esperienza diffusa tra Roma, Milano e Napoli. Il 12 marzo la sfilata si terrà a Palazzo Barberini, uno dei luoghi più emblematici di Roma. Ma il debutto non resterà confinato nella storica dimora barocca. Grazie a un progetto di live streaming urbano realizzato con Urban Vision Group, l’evento verrà trasmesso in diretta su grandi schermi digitali, trasformando la sfilata in un momento collettivo che attraversa il paesaggio urbano. Il titolo Interferenze sembra già suggerire questa logica di connessioni e sovrapposizioni. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Valentino trasforma la città in passerella con “Interferenze” tra Roma Milano e Napoli Articoli correlati Leggi anche: Sky con enorme tv a tubo catodico trasforma Milano nella Napoli 1977 di Gomorra Leggi anche: Valentino, il legame con Roma. Gli abiti come i palazzi: la luce della Città Eterna che fece risplendere i mito Aggiornamenti e contenuti dedicati a Roma Milano Argomenti discussi: Cos’è la Milano Fashion Week e come funziona. Valentino trasforma la città in passerella con Interferenze tra Roma Milano e NapoliValentino Interferenze porta la sfilata Autunno Inverno 2026-27 di Alessandro Michele da Palazzo Barberini agli schermi urbani di Roma, Milano e Napoli, trasformando la moda in un evento diffuso. La ... panorama.it Valentino, la nuova collezione sfilerà in diretta 'on the road'La presentazione della nuova collezione Valentino Interferenze Autunno Inverno 2026-27 del direttore creativo Alessandro Michele, uscita eccezionalmente dal calendario ufficiale della Paris Fashion ... it.fashionnetwork.com