Valditara al Festival Open-Iliad | Investiti 600 milioni a supporto materie Stem e azzeramento divario di genere – Il video

Durante il Festival Open-Iliad, il ministro dell’Istruzione ha annunciato che il ministero ha investito 600 milioni di euro per sostenere le materie STEM e promuovere l’uguaglianza di genere nelle scuole. La cifra è destinata a favorire la partecipazione delle studentesse alle facoltà scientifiche, con l’obiettivo di abbattere il divario rispetto alla media europea.

Il ministero dell’Istruzione e del Merito ha stanziato 600 milioni di euro per facilitare la partecipazione delle studentesse alle facoltà Stem e ridurre così il divario di genere rispetto alla media europea. Lo ha annunciato il ministro Giuseppe Valditara intervenendo a “Pulsar”, il festival itinerante delle Stem 2026 organizzato dalla testata Open in collaborazione con Iliad. «600 milioni di euro non soltanto per la formazione nelle materie STEM», ha spiegato Valditara, «ma anche per valorizzare il lavoro delle ragazze, per appassionare le giovani alla carriera accademica nelle materie scientifiche, per avvicinare le giovani a un mondo, quello delle materie STEM, che in passato le ha viste discriminate». 🔗 Leggi su Open.online

Articoli correlati

Bernini al Festival Pulsar: «Aumentate le borse di studio in materie Stem alle studentesse per combattere il divario di genere» – Il videoIl ministero dell’Università e della Ricerca scientifica aumenterà il numero di borse di studio dedicate a studentesse per facilitare la loro...

Scuola e parità di genere, il piano di Frassinetti per le discipline Stem: 600 milioni per superare il divarioIl Ministero investe seicento milioni nelle discipline Stem per superare il divario di genere a scuola.

Una selezione di notizie su Valditara al Festival Open Iliad...

Argomenti discussi: ‘Pulsar’, oggi a Roma l’evento inaugurale del Festival delle STEM 2026.

Arriva il Festival delle Stem targato iliad e Open che mette al centro i giovaniA Roma l'evento di apertura del 10 marzo che unisce istituzioni, scienza e mondo dello spettacolo: tra gli ospiti la Ministra Bernini, Ditonellapiaga e Stefano Rapone. skuola.net

Iliad e Open lanciano Pulsar – Festival delle STEM 2026. Prima tappa a Roma il 10 marzoRoma apre il festival il 10 marzo, unendo istituzioni, scienza e mondo dello spettacolo. L’iniziativa coinvolgerà 7 città nel 2026. key4biz.it