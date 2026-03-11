A Novate Mezzola si sono verificati diversi episodi di sparatorie contro animali domestici e selvatici, con alcuni casi che coinvolgono piombini calibro 22. Sono stati segnalati ripetuti incidenti, lasciando i residenti preoccupati e chiedendo chiarimenti sulle responsabilità. La polizia sta indagando per identificare chi sia responsabile di questi atti. La situazione rimane sotto osservazione, mentre si attendono sviluppi ufficiali.

Novate Mezzola, 11 marzo 2026 – “Passano le settimane, ma non riesco a darmi pace. Per di più, dopo quel che ci è successo, sono stata contattata attraverso i social da altre persone che mi hanno raccontato orrori simili a quelli subiti dal nostro Rudy, quindi al dolore si aggiungono anche l’indignazione e la paura che possa accadere ancora”. Rudy era il gattone, meraviglioso, di Jessica Paggi e della sua famiglia. Nove maestosi anni, non molti per un felino, la sua vita tanto è durata. A spezzarla, non un problema di salute, ma l’idiozia inqualificabile di chi si è divertito a sparargli per la seconda volta in meno di tre anni. Gli agguati. Nell’aprile del 2023 ci rimise parte della mascella, a fine febbraio gli è andata peggio: pallini nella pancia e il femore di una zampa posteriore disintegrato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Valchiavenna, chi spara a gatti e cani? Casi a ripetizione: l’indizio dei piombini calibro 22

