Usi e proprietà dell’elicriso l’erba del respiro e degli innamorati

L’elicriso, conosciuto anche come l’erba del respiro e degli innamorati, è una pianta che cresce in Sardegna e nel Mediterraneo. Viene apprezzata per il suo aroma intenso e le sue proprietà officinali. La pianta si utilizza principalmente in preparazioni a base di tisane e oli essenziali, apprezzate sia per le proprietà terapeutiche che per il profumo caratteristico.

È l’odore della Sardegna, l’odore dell’estate, l’odore del Mediterraneo scaldato dal sole. Non c’è pianta più identitaria dell’elicriso – il nome latino è Helichrysum italicum – noto come “immortale” per la caratteristica dei suoi capolini, capaci di conservarsi inalterati nel tempo, anche molto tempo dopo essere stati essiccati. Il nome greco, che fa riferimento al sole ( helios ), e all’oro ( chrysós ), richiama i suoi fiori, dal colore giallo intenso e dorato, e rievoca la leggenda di Elicrisa, una ninfa dai capelli biondi, morta per un amore divino non ricambiato, che gli dèi trasformarono nella pianta che tramanda i suoi colori. Pianta che, inspiegabilmente, porta fortuna agli innamorati. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

